Amelink als trainer vrouwen PEC Zwolle vervanger voor naar GA Eagles vertrokken Ten Berge

Assistent bij Go Ahead Eagles

Roeland ten Berge zou in eerste instantie bij PEC opvolger worden van Pot, maar hij vertrok omdat hij aan de slag kon als assistent bij Go Ahead Eagles. ,,Olivier is een jonge, ambitieuze trainer die speelsters kan helpen verder te komen in hun ontwikkeling”, stelt Mariska Kogelman, operationeel manager vrouwenvoetbal bij PEC. ,,Voor hem is dit zijn eerste echte klus als hoofdtrainer en hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn voorganger Joran. Ook hij begon hier als 29-jarige als hoofdtrainer.”