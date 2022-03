Amy Banarsie helpt PEC Zwolle Vrouwen in blessuretijd met een knal aan drie punten

Pot vindt dat PEC Zwolle terecht de punten weghaalt van Woudestein, ook al gebeurt dat uiterst moeizaam. ,,We kregen meer kansen dan Excelsior. Zij hebben een spelletje van rennen, vliegen en beuken, terwijl wij via goed voetbal tot kansen willen komen. We speelden ook wel goed, maar soms wat te gehaast. Dat je dan op die manier toch nog de winst kan pakken, doet ons goed.’’

PEC speelt in Rotterdam nog steeds zonder een flink aantal geblesseerde speelsters en de scheidsrechter van dienst laat veel fysieke duels toe, wat niet in het voordeel is van de ploeg die verzorgd wil spelen. Tot overmaat van ergernis scoort de thuisclub ook nog als eerste, via Daniëlle Noordermeer na een hoekschop. ,,Je weet dat zij sterk zijn bij standaardsituaties, en toch gebeurt het’’, mokt Pot. Voordat hij zich zorgen kan maken of PEC de rollen nog om kan draaien, is het gelijk. Aanvoerder Moïsa van Koot benut een strafschop na een overtreding op Loyce Speelman.