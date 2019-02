Arbitragecommissie behandelt spoedarbitrage PEC Zwolle dinsdagavond

Eerst gaat de arbitragecommissie vanavond oordelen of zij het juiste orgaan is om het geschil tussen PEC en de KNVB te behandelen. Zo niet, is het aan de Zwollenaren om te bepalen of ze nog andere juridische stappen ondernemen. Die kans is klein, omdat de club eerder al bewust afzag van een civiele procedure. Mocht de arbitragecommissie wel de gronden zien om zich volledig over de zaak te buigen, dan zal de uitspraak - die vaak de volgende morgen volgt - bindend zijn.