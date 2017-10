Argentijn imponeert bij PEC: ‘Zijn killersinstinct missen we in Nederland’

Tijdens de 3-2 zege op FC Groningen zaterdag imponeerde de mandekker in het centrum van de Zwolse defensie. Vooral in de tweede helft kwam zijn duel- en kopkracht aan het licht. ,,Hij geeft op de trainingen en in wedstrijden altijd 110 procent”, constateerde Mokhtar de voorbije maand. ,,In de duels is hij een moordenaar. Hij heeft het killersinstinct dat we eigenlijk een beetje missen in Nederland.”