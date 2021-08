Art Langeler baalt na nederlaag, maar: ‘Het seizoen is nog lang. Dus we hebben nog alle ruimte om ons te herpakken’

De 2-0 nederlaag tegen NEC kwam hard binnen, zei Art Langeler vrijdag na afloop in Nijmegen. ,,Elke nederlaag doet pijn, maar deze vooral. Omdat je hoopt op een goed resultaat. En dat is niet gekomen.”

Volgens de trainer verloor PEC, omdat NEC veel beter met de kansen was omgesprongen. ,,Zij komen hooguit vier keer voor de goal en maken er twee. Wij komen tien keer voor de goal en wij maken er nul. En dat is zo zonde. Want als we wel een doelpunt hadden gemaakt, was het direct een wedstrijd geworden. En hadden we wellicht kansen gehad op meer.”

PEC was tegen de promovendus onmachtig, toch zag Langeler aanknopingspunten. ,,Eerlijk is eerlijk, we moeten meer kwaliteit hebben. Al blijf ik erbij dat we voldoende kwaliteit in de selectie hebben om een beter resultaat te halen.”

Maar dat kwam er dus niet. En ja, dan komt er druk, weet ook Langeler. ,,Ja, zo simpel is dat. Maar andersom: het seizoen is nog lang. Dus we hebben nog alle ruimte om ons te herpakken. In die zin maak ik me ook niet zoveel zorgen. Al blijft het natuurlijk vervelend dat je met nul uit twee start en je Willem II uit en Ajax thuis voor de boeg hebt. Dan moet je dus uit een ander vaatje tappen. En dat gaan we ook doen.”