Art Langeler: ‘PEC kwam op het juiste moment’

PEC-assistent Leeroy Echteld werkte recent nog bij PSG: ‘Kwestie van tijd dat ze de Champions League winnen’

9 maart Na een jaar Paris Saint-Germain, waar Leeroy Echteld coach was van het tweede elftal, weet de huidige assistent-trainer van PEC Zwolle het zeker: het is een kwestie van tijd dat de Franse topploeg de Champions League wint. Woensdag verdedigt PSG in de achtste finale een 4-1 voorsprong tegen FC Barcelona.