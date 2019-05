Assistent De Gunst blijft bij PEC Zwolle: ‘AZ wil iemand met meer status’

De Gunst ontving een belletje van AZ-directeur Max Huiberts, waarbij hij te horen kreeg dat de club uit Alkmaar alsnog had besloten om te schakelen naar een grote naam. ,,Ik zag dat niet aankomen, maar ook weer wel omdat het na de goede gesprekken best lang duurde voor ik uitsluitsel kreeg. Dat was voor mij niet een heel goed teken”, legt De Gunst uit. Toch schrok hij. ,,Als je mij dinsdag had gebeld, had ik gezegd dat het 100 procent zou gaan gebeuren. Zo dacht ik er toen echt over.”