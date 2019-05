Auée en De Keijzer met Oranje naar halve finale EK

scheidsrechter PEC Zwolle krijgt Van der Eijk en Kamphuis toegewezen in eredivisie­slot

7 mei De jonge scheidsrechter Sander van der Eijk mag komend weekend zijn tweede eredivisiewedstrijd in zijn loopbaan fluiten. Hij krijgt de leiding over PEC Zwolle-VVV-Venlo (zondag 14.30 uur). Ingmar Oostrum is de VAR.