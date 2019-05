Auée en De Keijzer met Oranje O17 naar EK-finale

Oranje plaatste zich in deze jaargang voor het eerst voor een Europese finale. Middenvelder De Keijzer bezorgde de ploeg van bondscoach De Pauw in de eerste helft de leiding. De vreugde werd overschaduwd door een blessure die De Keijzer net na haar doelpunt opliep, ze moest worden vervangen.

Met Auée in het hart van de verdediging hield Oranje stand, ondanks een Spaans overwicht. Pas na doelpunten van Iris Stiekema en Nikita Tromp (beiden Ajax) kwam de Spaanse ploeg tot scoren. Toen was het al veel te laat om de nederlaag te voorkomen.

Nederland speelt in de finale vrijdag (13.00 uur) in Albena tegen Duitsland, dat te sterk was voor Portugal (2-0). Nederland en Duitsland troffen elkaar al tijdens de groepsfase, toen won Oranje met 3-2.