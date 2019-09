Avonturier en WK-ganger Ghoochannejhad nieuwe spits PEC Zwolle

Ghoochannejhad verruilde sc Heerenveen een jaar geleden voor APOEL Nicosia, de club die vorige week in de play-offs van de Champions League nog werd uitgeschakeld door Ajax. Op Cyprus heeft de linksbenige aanvaller weinig uitzicht op speeltijd. Ghoochannejhad liet zich het voorbije half jaar ook al verhuren aan het Australische Sydney FC.

De spits laat zijn contract laat zijn contract op Cyprus naar alle waarschijnlijkheid ontbinden en tekent, mits hij maandagmiddag de medische keuring doorstaat in Zwolle, een contract voor twee seizoenen.

PEC had eerder een persoonlijke overeenstemming met Andrija Novakovich en dacht de Amerikaanse spits na een akkoord in hoofdlijnen met Reading binnen te hebben. Toen bleek dat de oud-speler van Telstar en Fortuna Sittard inmiddels met een andere club onderhandelde, trok de clubleiding de stekker uit de deal en schakelde het naar een nieuw doelwit: Ghoochannejhad.

Ook hij is bekend met de eredivisie. Ghoochannejhad streek in 2016 na een reis langs tal van clubs neer bij Heerenveen, de club die hem opleidde. In zijn eerste volledige eredivisieseizoen was hij 19 keer trefzeker. Na 9 doelpunten in zijn tweede seizoen ging hij met een transfervrije status het avontuur aan bij APOEL Nicosia.

Naast Cyprus en Australië was Ghoochannejhad als speler actief in Koeweit, Qatar, Engeland en België. In Nederland kwam hij naast Heerenveen ook voor Cambuur, Emmen en Go Ahead Eagles uit.