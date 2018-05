AZ schiet Europese droom PEC Zwolle aan diggelen

Het seizoen van het barslechte PEC Zwolle ging zondagmiddag met een dreun in het slot. Het laatste sprankje hoop op de play-offs om Europees voetbal verdween met de even pijnlijke als kansloze 6-0 nederlaag tegen AZ en de winst van ADO Den Haag in Kerkrade.

De Zwolse coach John van ’t Schip zag het allemaal hoofdschuddend aan. De achtste uitnederlaag op rij, het elfde verlies van 2018, geen Europees ticket en sinds zondag houder van een dubieus eredivisierecord. PEC Zwolle is na de 6-0 nu de club met het grootste verval ooit tussen de eerste en tweede seizoenshelft. Voor de winterstop 33 punten, slechts 11 erna; een verval van 22 punten waartoe alleen het Groningse GVAV in 1965 in staat was op het hoogste nationale voetbalniveau.

Sterkhouders

Het kon er allemaal nog wel bij voor de toch al zo geplaagde Van ’t Schip, die spelmakers Ryan Thomas en Younes Namli node miste in Alkmaar. PEC Zwolle hoopte met een dichtgespijkerde vijfmansdefensie de AZ-aanval te ontregelen, maar slaagde totaal niet in die missie. Al na dertien minuten schoot Alireza Jahanbakhsh van afstand raak. PEC-keeper Diederik Boer verkeek zich op de zwabberbal. Na de 1-0 mocht PEC Zwolle de routinier onder de lat – die niet gebukt leek te gaan onder zijn fout - dankbaar zijn. Met meerdere reddingen hield Boer PEC Zwolle op de been en AZ van scoren af. Aanval na aanval zag Boer op zich afspoelen en vooral Wout Weghorst en Jahanbakhsh hadden de score moeten verdubbelen. PEC Zwolle stelde daar behoudens twee schoten van Queensy Menig bar weinig tegenover, terwijl concurrent ADO Den Haag bij rust al een 0-3 voorsprong koesterde.

Roer om

Van ’t Schip gooide na rust dan ook het toer om. Immers, alleen een overwinning kon PEC Zwolle nog richting play-offs loodsen. Maar winnen in Alkmaar was de Zwollenaren sinds 1986 niet meer gelukt, dus de missie bleek al net zo heilloos als hij op voorhand leek. Met Terell Ondaan als extra aanvaller in de ploeg voor de jonge Sepp van den Berg ging PEC weliswaar op jacht naar het doelpunt, kort na rust viel de treffer aan de andere kant viel. Jahanbakhsh werd na een Alkmaarse hoekschop volledig vrijgelaten door de PEC-defensie en de Iraanse topschutter van de eredivisie prikte simpel raak: 2-0.

Daarmee was de geest wel uit de fles en het Zwolse verweer gebroken. Zonder overtuiging werd af en toe de tweede ring gevonden door Rick Dekker en Philippe Sandler. AZ was een stuk effectiever en tekende na een uur voor de 3-0 via Fredrik Midtsjø. De spanning kwam ondertussen uit Limburg waar Roda JC terugkwam tot 2-3 tegen ADO Den Haag. In het Afas-stadion speelde AZ echter met een zielloos en ongekend zwak PEC Zwolle, dat wederom Boer meermaals redding zag brengen. Op de inzetten van Wout Weghorst, een kwartier voor tijd, moest ook de doelman het antwoord schuldig blijven. In de slotfase stelde Jahanbakhsh zijn topscorerstitel veilig met zijn derde van de middag: 6-0.

AZ-PEC Zwolle 6-0 (1-0). 13. Alireza Jahanbakhsh 1-0, 52. Jahanbakhsh 2-0, 62. Fredrik Midtsjø 3-0, 76. Wout Weghorst 4-0, 77. Weghorst 5-0, 88. Jahanbakhsh 6-0.

Scheidsrechter: Lindhout.

Gele kaart: Marcellis (PEC Zwolle).