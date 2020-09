Aziz Doufikar was de eerste Marokkaanse voetballer in de eredivisie: ‘Gescheld vanaf de tribune zie ik niet als racisme’

InterviewAziz Doufikar, de eerste Marokkaanse voetballer in de eredivisie, merkte het al toen hij jaren geleden terugkwam na een periode in Portugal: Nederland is Nederland niet meer. En dat doet de oud-speler van PEC Zwolle, werkzaam als jongerenwerker bij De Meerpaal in Dronten, niet alleen pijn, het stemt hem ook verdrietig.

De foto die deze middag op tafel ligt - een korrelige zwartwit-foto waarop een jonge Aziz Doufikar door fans van PEC Zwolle op de schouders wordt genomen - is er eentje die je zo zou inlijsten.



,,Nou, dat klopt’’, grijnst de inmiddels 56-jarige Doufikar deze ochtend in De Meerpaal, het cultureel centrum van Dronten, waar de oud-voetballer alweer vijftien jaar werkzaam is als jongerenwerker. ,,Deze foto hangt dan ook bij mij thuis, boven een opbergkast naast de trap.’’

Volledig scherm Aziz Doufikar op de schouders na de promotie van PEC Zwolle in 1986. © Jan Drost

Promotie naar de eredivisie

Dat Doufikar juist deze plaat heeft uitgekozen, is geen toeval. Alles klopt namelijk aan deze foto uit 1986. Niet alleen de compositie en de lichtinval, maar ook de lach (breeduit), het shirt (retro) en niet te vergeten de aanleiding: promotie naar de eredivisie.



Een prachtige tijd, zegt Doufikar daarover. Met ploeggenoten als Peter van der Hengst, Edwin van Ankeren, Foeke Booy en Dean Wilkins was de zoon van de eerste migrantenfamilie in de Flevopolder niet alleen de smaakmaker van de eerste divisie, ook buiten het veld hadden ze de grootste lol. ,,Je hoort weleens verhalen over een vriendenploeg. Nou, dit wás zo’n vriendenploeg.’’

Varkensvlees in frikandel

Daarom werd Doufikar ook niet boos toen hij, tot grote hilariteit van zijn ploeggenoten, doorhad dat in de frikandel die hij kort daarvoor door zijn voetbalvrienden kreeg voorgeschoteld wel degelijk varkensvlees zat. ,,Daar moest ik eerlijk gezegd ook wel om lachen. Ik houd juist van grappen. Die maak ik zelf ook graag. Zo ben ik nu eenmaal. En altijd positief en vrolijk. Die blijdschap zie je heel goed terug in deze foto.’’

Quote Natuurlijk, ik wist dat ik de enige Marokkaan in de eredivisie was, maar een rolmodel? Nee, zo zag ik mezelf absoluut niet. Aziz Doufikar, Oud-speler PEC Zwolle en tegenwoordig jongerenwerker in De Meerpaal

Volledig scherm Aziz Doufikar in zijn tijd bij PEC Zwolle. Hier spelend tegen Feyenoord in De Kuip (17 augustus 1986). © VI Images / VI archive

Inmiddels weet Doufikar dat hij niet alleen op handen werd gedragen door de supporters van PEC Zwolle, maar ook door de Marokkaanse gemeenschap. Al had hij dat laatste niet meteen door. ,,Natuurlijk, ik wist dat ik de enige Marokkaan in de eredivisie was, maar een rolmodel? Nee, zo zag ik mezelf absoluut niet. Ik zag mezelf aanvankelijk niet eens als een pionier, zoals sommigen me later noemden. Maar inmiddels ben ik wel wat bijgedraaid en besef ik dat ik wel degelijk de deur voor veel Marokkanen heb geopend. Niet alleen in de voetbalwereld.’’

Veel Marokkaanse talenten

Doufikar, bij SV Lelystad gescout door zowel Ajax als PSV, vraagt zich weleens af waarom juist hij het heeft gered. ,,René van der Gijp zei het al eens: er zijn heel veel Marokkaanse talenten, maar het lukt bijna niemand om de allerlaatste stap te maken. Dat klopt. Het stokt op een gegeven moment. Dat heeft dus met hun gedrag te maken. Veel Marokkaanse jongens zeggen: ‘Ik ben beter dan een ander’. Maar dat beslissen zij niet. Dat doet de trainer.’’

Quote Je moet hard werken en dingen accepteren. En het draait om kwaliteit. Maar belangrijk­ste is dat je geduld hebt Aziz Doufikar, Oud-speler PEC Zwolle en tegenwoordig jongerenwerker in De Meerpaal

Daarom moet je geduld hebben, meent Doufikar. En dat had de voormalig middenvelder. Zoals Hakim Ziyech, de geweldenaar uit Dronten die groot is geworden in de schoot van Doufikar, dat ook heeft. ,,Natuurlijk, je moet hard werken en dingen accepteren. En het draait om kwaliteit. Maar belangrijkste is dat je geduld hebt.”

Volledig scherm Aziz Doufikar als trainer van Batavia90 in 2019. © Orangepictures/Patrick Goosen

Waarbij het volgens Doufikar wel van belang is dat je goed wordt begeleid. ,,Daarom ben ik ook zo blij dat tegenwoordig niet alleen mannen, maar ook Marokkaanse vrouwen met een hoofddoek hun zoontje naar het voetbal brengen. Het begint toch bij de opvoeding. Kijk, ik had het geluk dat ik in Zwolle Co Adriaanse als trainer had. Omdat hij een achtergrond had als leraar, wist hij precies hoe hij met Marokkaanse jongeren moest omgaan. Dat was voor mij heel fijn. Zo hoefde ik tijdens de ramadan ’s ochtends niet te trainen en kreeg ik een eigen kamer om te bidden. Dat gaf me zo veel rust.”

Quote Mijn vader zei het al: mensen zouden kwetsende dingen tegen me gaan zeggen. Nou, daar moest ik me maar niks van aan trekken. Aziz Doufikar, Oud-speler van PEC Zwolle en tegenwoordig jongerenwerker in De Meerpaal

Respect

Het zijn misschien kleine dingen, zegt Doufikar, maar dat betaalt zich wel uit. ,,Dat merk ik nu ook als jongerenwerker. Er zijn kinderen die aan mij meer vertellen dan aan hun ouders. Alles draait namelijk om vertrouwen, om respect. Daarom klikte het ook niet met George Kessler, mijn trainer bij Fortuna Sittard. Die was nauwelijks in mij geïnteresseerd. Hij noemde mij nota bene de Algerijn. En ja, toen werd ik boos. Algerijn? Ik heet Aziz en ik kom uit Marokko! Maar hij lachte daar om. Volgens hem was dat allemaal hetzelfde. Nou, dan heb je aan mij een slechte. Ik ben meteen naar de voorzitter gestapt. Twee dagen later was ik weg.”