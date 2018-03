Babiche Roof heeft nog snode plannen met PEC

'The roof is on fire' galmde vrijdagavond weer door het stadion van PEC toen Babiche Roof met haar negende competitietreffer het Zwolse vrouwenteam voor het eerst in de historie naar de kampioenspoule duwde (3-1 tegen Achilles'29). ,,Dit is niet normaal mooi", stelde de clubtopscorer. ,,Je schrijft een soort van geschiedenis met zijn allen. Toen we er op de backposities en later in het doel goede buitenlandse meiden bij kregen, dacht ik al: 'Dit kan wel eens een goed seizoen worden.'"

De verrassende opmars van PEC Zwolle Vrouwen maakt haar overstap van Telstar met terugwerkende kracht dubbel en dwars de moeite waard. De aanvallende middenveldster was jeugdinternational, speelde voor Ajax, maar durfde in de zomer de overstap naar de hekkensluiter aan. Al meer dan een half jaar reist Roof zes dagen in de week op en neer vanuit Amstelveen, waar ze met haar vriend en hondje woont, naar Zwolle. ,,Dat doe ik nog steeds met alle liefde. Dat komt ook doordat we een hele mooie groep hebben."

Verrassen

Daarmee gaat Roof de komende maanden in de kampioenspoule nog twee keer de strijd met FC Twente, Ajax, Heerenveen en PSV. ,,Dat kan heel mooi worden, want ik denk dat we opnieuw kunnen verrassen. Waarom niet? Tegen Ajax waren we onlangs bijna de hele wedstrijd de betere. Met Telstar heb ik in de degradatiepoule gespeeld. Daar word je niet vrolijk van."

De derde plek levert PEC Zwolle meer op dan alleen kwalificatie voor de kampioenspoule. ,,We krijgen een bedrag van de club waar we iets mee kunnen ondernemen. Elke linie organiseert dit seizoen iets. Zo zijn we al wezen soccersquashen en hebben we een graffitiworkshop gehad. Ik ben benieuwd wat de aanvalsters bedenken."