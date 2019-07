Back-up Zian Flemming geeft de moed nog niet op bij PEC Zwolle

De oefenwedstrijd tussen ZAC en PEC Zwolle is dinsdagavond nog in volle gang als Zian Flemming al een supportersvraag beantwoordt voor de socialmediakanalen van zijn club. Op hoeveel goals hij hoopt te eindigen dit seizoen, wil de fan weten. De net gewisselde Flemming staart, met het zweet nog op zijn voorhoofd, in de lens en roept zelfverzekerd: ,,Misschien wel in de dubbele cijfers.”