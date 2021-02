Baldadige spelers, halfvolle kleedkamers en illegale kappers: de corona-uitdaging van clubarts Mineke Vegter van PEC Zwolle

Het is bijna een jaar geleden dat de voetballers van PEC Zwolle van de ene op de andere dag gedwongen thuis zaten. Daar moesten ze in hun eentje trainen, met GPS, een hartslagmeter en begeleiding via een Zoom-sessie. ,,Hoe blijf je fit? Hoe voorkom je blessures? Sommige clubs lieten de spelers één dag in de week naar het trainingscomplex komen. Dat hebben wij niet gedaan, we waren gelijk heel voorzichtig’’, vertelt Vegter.