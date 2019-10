Balveroveraar Pelle Clement moet tegen oude club Ajax goed oppassen

Vier prenten staan er dit seizoen achter de naam van Clement, die vrijdag in Ajax zijn oude club tegenkomt. Bij de Amsterdammers doorliep de aanvoerder de jeugdopleiding en debuteerde hij in de eredivisie. Op 20 november 2016 speelde Clement 24 minuten mee in de gewonnen wedstrijd van Ajax tegen NEC (5-0).

Ruim twee jaar later, na een avontuur in Engeland, keerde Clement terug in de eredivisie. Zijn debuut voor PEC Zwolle maakte hij thuis tegen Feyenoord, op 19 januari 2019. Sinds die dag kwamen er slechts zeven spelers tot meer balveroveringen in de eredivisie dan Clement (183 stuks), zocht statistiekenbureau Opta uit. De voetballer heeft zich daarmee ontpopt tot een van de betere balafpakkers in de Nederlandse competitie.