Basisdebuut Sandler; Thomas hervat training PEC Zwolle in Wijthmen

De verwachting was dat Thomas zich donderdag weer bij PEC Zwolle zou voegen, maar de middenvelder kreeg na de 6-1 zege in het eerste duel van de play-offs met Salomons Eilanden, waarin hij eenmaal trefzeker was, toestemming om de tweede ontmoeting over te slaan. Thomas vloog zodoende in het weekeinde al terug uit Nieuw-Zeeland en deed vanmorgen in Wijthmen weer een deel van de groepstraining mee.