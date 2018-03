Basisdebuut voor PEC Zwolle-verdediger Van den Berg (16) tegen Feyenoord

Van den Berg krijgt de voorkeur boven Nicolás Freire en Erik Bakker. Coach Van 't Schip kan al weken niet beschikken over vaste kracht Marcellis. Aanvankelijk werd de ervaren verdediger vervangen door Freire. Tegen VVV schoof de trainer Rick Dekker naar de achterhoede, waardoor er op het middenveld een plek vrijkwam voor Bakker. Hij werd vorige week tegen Groningen halverwege al vervangen door de debuterende Van den Berg. De piepjonge mandekker begint tegen Feyenoord voor het eerst in de basis.

Naast Van den Berg zijn er ook basisplaatsen bij PEC Zwolle voor Ruben Ligeon en Queensy Menig. Ligeon vervangt de geschorste aanvoerder Bram van Polen als linksback en Menig krijgt als spits opnieuw de voorkeur boven Piotr Parzyszek. PEC is in eigen huis bezig aan een bijzondere reeks tegen Feyenoord. Sinds de promotie in 2012 kwamen de Rotterdammers vijf keer op bezoek in eredivisieverband. PEC won vier van die onderlinge ontmoetingen en speelde één keer gelijk tegen het favoriet geachte Feyenoord. Een resultaat kan PEC zondag goed gebruiken in de strijd op de play-offs voor Europees voetbal.