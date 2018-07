Beauty van Genreau kan nederlaag PEC Zwolle in Duitsland niet voorkomen

Na een marathonsessie in de warmte van Ilten is PEC Zwolle opnieuw onderuit gegaan tegen een buitenlandse oefenopponent. Hannover’96 won na 120 minuten met 3-1.

De Bundesliga-club stelde voor om zaterdag in plaats van 2x 45 minuten tweemaal een uur te spelen, om zo twee verschillende teams voldoende speeltijd te kunnen geven. Dat lukte, ook aan de kant van PEC Zwolle. Alle spelers, behalve keeper Mickey van der Hart, kwamen in actie. Voor de mensen langs de kant een behoorlijk lange zit, met name het laatste half uur van de oefenwedstrijd.

In dat half uur scoorde Hannover’96 nog een keer, via invaller Hendrik Weylandt. Hij passeerde keeper Mike Hauptmeijer en bepaalde daarmee de eindstand op 3-1.

De drie andere doelpunten vielen allen in de eerste helft, die dus zestig minuten duurde. Hannover’96 sloeg tweemaal toe uit een hoekschop, en twee keer was het dezelfde speler die zijn hoofd succesvol tegen de bal zette: Niclas Füllkrug. Tussen beide treffers door, na 21 minuten, zorgde de jonge Denis Genreau voor de gelijkmaker namens PEC Zwolle. Na een knappe loopactie van vleugelspeler Vito van Crooij krulde Genreau de bal in de verre bovenhoek.

Trainer John van ’t Schip begon de wedstrijd met de in zijn ogen sterkste elf spelers. Met twee wijzigingen ten opzichte van vorige week, toen Excelsior werd weggetikt. Ryan Thomas speelde op de plek van Gustavo Hamer en Dirk Marcellis verving centraal achterin Darryl Lachman. Younes Namli ontbrak in Duitsland, de begeerde aanvaller raakte donderdagochtend wederom geblesseerd aan zijn knie.

Volgende week zaterdag speelt PEC Zwolle de voorlaatste oefenwedstrijd in de voorbereiding, dan weer wat dichter bij huis. In Wijthmen is het Spaanse Levante de tegenstander.