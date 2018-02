‘Beelden bekerwinst bekijk ik nog regelmatig op YouTube’

FC Utrecht huurt jou van Leeds United. Na PEC Zwolle en FC Twente wordt dit je derde club in Nederland. Dit land haalt kennelijk het beste in jou naar boven.

Klich: ,,Ik ken deze competitie en weet inmiddels dat ik hier goed pas. Het is in elk geval niet nieuw voor me. Ik hou ervan om te voetballen en ik ben hier om weer veel wedstrijden te spelen. Dat moet ook, want ik keer in de zomer waarschijnlijk terug naar Leeds United, waar mijn contract tot 2020 loopt.”

Waarom speelde je daar zo weinig?

,,Van de wedstrijden die ik gespeeld heb, weet ik dat ik het niveau van het Championship (tweede niveau in Engeland, red.) aankan. Ik had geen goede relatie met de coach, Thomas Christiansen. Hij is toevallig deze week ontslagen na de nederlaag tegen Cardiff. Wat er tussen ons is voorgevallen? Ik wil niet teveel in detail treden. Het is alleen frustrerend als je weet dat je het niveau aankan, maar geen kans krijgt dat te laten zien.”

Zie je gelijkenissen tussen Utrecht en Zwolle?

,,Een klein beetje. Deze stad is alleen groter en hier wordt op echt gras gespeeld. Bij PEC moest ik aanvankelijk aan het kunstgras wennen, maar op een gegeven moment was het oké. Stappen ze ook over, ja? Beter, denk ik. Ik speel het liefst op natuurgras, al moet ik wel zeggen dat je beter op kunstgras kunt voetballen dan op een heel slecht natuurgrasveld.”

Op jullie nieuwe natuurgrasveld ontvang je morgen je voormalige club PEC Zwolle.

,,In de laatste wedstrijd tegen PEC, met Twente, scoorde ik uit een penalty. Ik heb bij PEC natuurlijk een fantastische tijd gehad. De bekerwinst in 2014 was het absolute hoogtepunt in mijn loopbaan. Ik heb af en toe nog momenten dat ik op YouTube een compilatie van elf minuten erbij haal. De wedstrijd, de huldiging, al die mensen. Het was prachtig. Kamohelo Mokotjo grapte bij Twente altijd. ‘Als je iets langer was gebleven, had je ook de Johan Cruijff-schaal gewonnen’, zei hij.

Tijdens die finale stond Ryan Thomas voorin. Vanavond kom je hem als middenvelder tegen.

,,Hij heeft zich sterk ontwikkeld. Alleen zijn babyface is er eigenlijk nog, haha. Je ziet dat Ryan meer ervaring heeft. Dat hij uiteindelijk middenvelder is geworden, verbaast me niet eens zo. Heel PEC draait een sterk seizoen. Dat is mooi om te zien. Ze hebben technisch goede spelers, waarmee ze mooi voetbal spelen. In die zin is het team vergelijkbaar met het seizoen waarin wij de beker wonnen. Ik zal na de wedstrijd wel wat oud-teamgenoten spreken, denk ik.”

Ben je ook terug in Nederland om een uitnodiging voor het WK met Polen af te dwingen?