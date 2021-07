Begeerde Rav van den Berg blijft bij PEC Zwolle

Fysiek sterk

Ook technisch manager Mike Willems is content dat Van den Berg langer in Zwolle blijft. ,,Met Rav hebben we een zeer getalenteerde speler in huis die op de radar staat bij de nationale en internationale top”, aldus Willems. ,,Hij is fysiek sterk en staat verdedigend zijn mannetje, maar we moeten niet vergeten dat hij nog maar 16 jaar is en ook nog heel veel kan leren van jongens als Sam Kersten en Bram van Polen. In dat opzicht is het niet in de laatste plaats voor Rav zelf hartstikke goed dat hij voor continuïteit heeft gekozen, om hier aan zijn sportieve toekomst te werken.”