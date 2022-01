Bekerdroom PEC spat uiteen door onnodige nederlaag in Breda

Het bekertoernooi van PEC Zwolle is geëindigd in de achtste finale. Op bezoek bij NAC Breda werden de gemiste kansen de ploeg van Dick Schreuder fataal: 2-1.

En dat terwijl ‘De Blauwvingers’ niet eens een slechte wedstrijd afwerkten in het Rat Verlegh Stadion. Zeker in de eerste helft was het veldspel meer dan aanvaardbaar en werden er genoeg kansen gecreëerd. Al na vijf minuten lag de bal in het netje via Mustafa Saymak, die op aangeven van Eliano Reijnders een vloeiende aanval over de rechterkant bekroonde. De Zwollenaren leken de wedstrijd al snel te willen beslissen, maar liepen even later opeens tegen de gelijkmaker aan, die wat gelijkenissen had met de openingstreffer. Ook nu was een vloeiende aanval over de rechterkant succesvol. Naoufal Bannis tikte een lage voorzet van Thom Haye achter Kostas Lamprou.

Kastaneer laat kansen liggen

PEC kreeg vervolgens genoeg kansen om opnieuw op voorsprong te komen. De bij vlagen prima combinerende ploeg van Dick Schreuder kwam veelvuldig door over de rechterkant via Reijnders, maar de grootste kansen waren voor Gervane Kastaneer. De snelle aanvaller, die nog altijd wacht op zijn eerste treffer in Zwolse dienst, staat niet bepaald bekend als een killer en liet in de eerste helft onbedoeld weer zien waarom.

Twee keer verscheen Kastaneer alleen voor NAC-doelman Nick Olij, maar laatstgenoemde kwam in beide gevallen als winnaar uit de strijd. Ook Siemen Voet kreeg een goede kans uit een hoekschop, maar kreeg de bal niet langs de op de lijn geposteerde Moreno Rutten.

Hoewel de ruststand van 1-1 een teleurstellende was, kon Schreuder over het veldspel in de eerste helft tevreden zijn. Dat veranderde aanvankelijk na rust. Meer en meer sloop de onzorgvuldigheid in het Zwolse spel, waardoor de ploeg bij lange na niet zo gevaarlijk was als in het eerste bedrijf. Sterker nog, PEC zwijnde na een uur toen Bannis op enkele meters van het doel de bal voor het inschieten kreeg, maar op onbegrijpelijke wijze ver over schoot.

PEC krijgt rekening gepresenteerd

De rentree van Pelle Clement en Sai van Wermeskerken, evenals het inbrengen van Daishawn Redan en Slobodan Tedic, bracht PEC in het laatste kwart weer nieuw elan. De snelle combinaties van de eerste helft keerde weer terug en via Tedic en Reijnders ook de kansen, maar wederom haalde niemand de trekker over.

In de slotfase kreeg PEC de rekening gepresenteerd voor al die gemiste kansen. Het was Kaj de Rooij die in de laatste tien minuten niet werd opgepikt door de Zwolse verdediging en alleen voor Lamprou niet faalde. Daarmee vielen de bekeraspiraties van PEC in het water.

