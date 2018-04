Bekerfinale, PEC-supporters zorgden in 1977 al voor een file op weg naar Nijmegen

In 1977, toen PEC Zwolle de bekerfinale speelde tegen FC Twente, trok een stroom supportersbussen richting stadion De Goffert in Nijmegen. En jaren later, in 2014, tegen Ajax, was dat weer het geval. In 2015 was de volksverhuizing van toeschouwers zelfs nog massaler, toen FC Groningen en FC Zwolle via de snelwegen opstoomden richting Rotterdam.

,,Op donderdag 19 mei 1977 is het al vroeg druk in de Zwolse binnenstad. Overal verzamelen zich groepjes supporters. Op de Grote Markt scholen ze samen in auto’s en busjes, bierdrinkend en luid toeterend. Schutte Tours heeft zelfs stadsbussen gehuurd om alle supporters te kunnen vervoeren naar het Goffertstadion. Ruim voor de middag vertrekt een karavaan van auto’s en bussen, die in totaal 12.000 Zwollenaren naar Nijmegen zal brengen. De selectie probeert te ontspannen in de rustieke omgeving van het Bilderberg-hotel in Oosterbeek, waar men daags voor de wedstrijd zijn intrek heeft genomen. Donderdagmiddag draait de spelersbus eindelijk de weg op, de bossen door, om via de A50 naar Nijmegen te rijden. Het is precies de weg die de fans ook afleggen. Ben Hendriks: 'Op de snelweg kwamen we in de eindeloze stoet bussen met Zwolse supporters terecht, het was fantastisch.' Klaas Drost: 'Iedere keer als ik met de auto de Rijnbrug bij Arnhem oversteek, zie ik die lange stoet weer voor me. Het was een sliert van wel 120 bussen, die heel langzaam reden. De supporters zaten op de daken met vlaggen te zwaaien. Er werd non-stop getoeterd toen we ze voorbij reden.'