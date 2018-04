Bekerheld Hauptmeijer stevent af op nieuw contract en verhuur

Was je al een penaltykiller of word je dat vanaf nu?

,,In de B1 bereikten we de finale van de nacompetitie na een penaltyserie. Daarin promoveerden we, ook doordat ik tegen Zeeburgia in de laatste minuut een penalty stopte. Ik heb in de jeugd slechts één penaltyserie verloren. Tegen Willem II ging ik er met onze goede schutters vanuit dat ik er eentje hoefde te stoppen. Maar toen zij de eerste vier hadden gescoord en wij er al één gemist hadden, moest ik de laatste wel pakken. Dat lukte. En de volgende had ik gelukkig ook."

Hoe bijzonder is deze finaleplek?

,,Het was verdiend. Wij waren beter, maar veel spanning voelde ik niet. De grote ontlading komt wel als we de finale winnen. Met Steijn van Ark, Mark Bruintjes en Bas van Wijnen speel ik namelijk al acht jaar samen. Steijn van Ark blijft het trouwens proberen. In de vorige drie penaltyseries miste hij ook al. De kans is groot dat een aantal jongens zal vertrekken. Daarom zou het zo mooi zijn om samen nog kampioen te worden en de beker te winnen."

Ligt jouw toekomst wel in Zwolle?