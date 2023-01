Bekerkeeper Hauptmeijer is sta-in-de-weg, maar gaat ook de fout in: ‘Dubbel gevoel’

Het was een avond om niet snel meer te vergeten voor Mike Hauptmeijer, de reservekeeper van PEC Zwolle die door trainer Dick Schreuder is gebombardeerd tot bekerkeeper en zichzelf daarom opeens terugvond op het veld van De Kuip. Daar speelde hij meerdere hoofdrollen.

Want Hauptmeijer verrichtte meerdere knappe reddingen, maar ging ook in de fout, waardoor Feyenoord op 1-1 kwam. ,,Ik sta hier dan ook met gemengde gevoelens. Het is aan de ene kant mooi, Feyenoord-uit is sowieso mooi voor elke speler. Aan de andere kant help ik ze met mijn fout weer terug in de wedstrijd, nadat we 0-1 voor kwamen.”

,,Het was een corner van Kökcü, die net over de eerste man heenging”, begint Hauptmeijer zijn ongelukkige moment te beschrijven. ,,Ik twijfelde of ik hem moest vangen of het met mijn borst moest doen. Nu sprong hij van mijn borst af, terwijl ik hem bovenhands had moeten vangen. Daar ging het mis.”

Ondanks de nederlaag is Hauptmeijer vol vertrouwen voor de kraker van aankomend weekend, wanneer de Zwollenaren naar Almelo afreizen. ,,We gaan gewoon met een goed gevoel naar Heracles. We hebben veel wisselingen gehad vandaag, maar ook met dit elftal hebben we ons goed laten zien. Tegen Heracles neem ik aan dat we gewoon weer drie punten gaan halen.”