Bekertoernooi PEC Zwolle is voorbij na hopeloze avond in Sittard

Het vertrouwen was net weer een beetje teruggekeerd in Zwolle na de 1-2 zege van zaterdag bij VVV. Het spel was in Venlo bij vlagen behoorlijk, er werden genoeg kansen gecreëerd en de ploeg pakte drie heel belangrijke punten in de degradatiestrijd. Maar wat PEC vier dagen later - 60 kilometer zuidelijker - in Sittard liet zien, leek in niks op het optreden van zaterdagavond in De Koel.