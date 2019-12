Bekertreffen met Fortuna Sittard: Dringen op het middenrif van PEC

Op de vraag of hij niet te veel middenvelders in zijn selectie heeft, denkt John Stegeman een seconde of tien na. De coach concludeert dat als alle posities dubbel bezet zijn, hij er eentje overhoudt. Dat ervaart hij niet als een probleem omdat hij een paar spelmakers ook naar de flank kan laten verhuizen.

Huiberts

Tegen VVV zaten gerenommeerde eredivisienamen als Thomas Bruns, Mustafa Saymak en Iliass Bel Hassani op de bank. Een van de oorzaken daarvan is Dean Huiberts. De tiener tekende in juni zijn eerste profcontract, begon twee weken later onderaan de pik-orde in de voorbereiding, maar heeft zich in een half jaar verrassend opgewerkt tot basiskracht.

Stegeman noemt Huiberts een 'bijzondere' speler. ,,Dean heeft van alles wat. Hij is een voetbalintelligente speler; een jongen die het spel goed leest. Daarnaast beschikt hij over een goede dosis gif en staat hij, ondanks dat hij klein is, zijn mannetje in de duels."

Of het talent zijn kans heeft gegrepen? Stegeman: ,,Wat goed is, is goed. Punt. Leeftijd doet er dan niet toe voor mij. Als dingen goed gaan, ben ik niet van plan dat snel te veranderen. Dan moeten anderen op hun kans wachten."

Van Duinen

Stegeman laat weten met zijn sterkst beschikbare elftal te zullen starten in het bekerduel bij Fortuna Sittard, vanavond (20.45 uur). Of hij de jonge Huiberts, en ook de van een gebroken voet herstelde Mike van Duinen, drie wedstrijden in een week (zaterdag wacht PSV in de eredivisie) laat spelen, was maandag nog nog niet helemaal duidelijk.

Saymak is 'wonderbaarlijk snel' hersteld van zijn hamstringblessure, maar nog niet voor een hele wedstrijd beschikbaar. De revaliderende PEC-routiniers Bram van Polen en Etiënne Reijnen ontbreken in het tweede ronde-duel in Limburg.