Bekerwinnaar Klich keert bij FC Utrecht terug in de eredivisie

In Utrecht hoopt Klich meer wedstrijden te spelen dan hij voor de winterstop deed voor Leeds United. In de Engelse Championship kwam hij het voorbije half jaar niet verder dan één basisplaats. De spelmaker was vorig seizoen een vaste waarde bij FC Twente, waar hij met zes treffers in 29 eredivisieduels een transfer naar Leeds United verdiende.

WK

Klich brak door bij PEC, dat hem in 2013 na een succesvolle huurperiode overnam van VfL Wolfsburg. Die club haalde hem een jaar later terug, nadat de middenvelder met PEC beslag had gelegd op de KNVB-beker en het tot Poolse international had geschopt. In Duitsland raakte zijn carrière opnieuw in het slop. In Utrecht hoopt Klich zich de komende maanden opnieuw in de kijker te spelen bij de WK-deelnemer.