Beloften PEC Zwolle knokken zich in de slotfase terug bij rentree Lam

ZIEKENBOEG Stegeman blij met langver­wach­te zege ‘overgecon­cen­treerd PEC’; Trainer baalt van blessure Van Wermesker­ken

20 oktober Welke emotie bij John Stegeman de overhand had na de eerste zege van PEC Zwolle (3-1 tegen ADO) in een maand tijd? ,,Ik ben vooral blij, maar het was zeker nog niet top", aldus de coach, die vreest Sai van Wermeskerken even kwijt te zijn.