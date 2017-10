Beloften PEC Zwolle simpel langs Helmond Sport

Van Wijnen opende de score op slag van rust toen hij de bal bij een scrimmage per toeval op zijn heup kreeg. Israelsson bepaalde de eindstand op met een rake knal uit de rebound na een uur spelen op 2-0 in het voordeel van het veel sterkere Jong PEC Zwolle.

,,Met de drie punten ben ik tevreden, maar ik vind wel dat we onszelf tekort hebben gedaan. We hebben te weinig gescoord”, stelt trainer Albert van der Haar, die progressie ziet in zijn ploeg. ,,De jongens weten steeds beter wat ze moeten doen. Het voetbal ziet er steeds beter uit. Dit was ook wel een lekker wedstrijdje.”