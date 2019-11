Beloften PEC Zwolle slikken vijf goals tegen HHC en oefenen ook tegen Jong NEC

De vriendschappelijke wedstrijd tegen de tweededivisionist verliep voor Jong PEC zeer teleurstellend. Was het HHC een jaar geleden in een spektakelstuk nog de baas (4-5), daar moesten de beloften maandagavond in een doelpuntrijk oefenduel buigen voor de amateurclub.

Halverwege keek PEC tegen een 1-3 achterstand aan. Een comeback zoals in het competitieduel met Jong FC Emmen (3-3) twee weken geleden zat er vervolgens niet in. HHC won met 2-5. Job Kremer (eigen doelpunt) en Eliano Reijnders waren namen de Zwolse treffers voor hun rekening.

Jong PEC heeft door de relatieve kleine groep A van de beloftencompetitie (11 clubs) waarin het is ingedeeld niet wekelijks verplichtingen. Daardoor plant de club met regelmaat een oefenduel in. Zo wordt over twee weken weer een vriendschappelijke wedstrijd afgewerkt. Dan is Jong NEC de tegenstander.