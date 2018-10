Beloften PEC Zwolle sparren met HHC in Hardenberg

Voor het team van trainer Mark Looms is de oefenwedstrijd een goede gelegenheid om wedstrijdritme op te doen. In het competitieduel, vorige week tegen Heerenveen, kwamen vooral reserves uit de hoofdmacht in actie voor Jong PEC Zwolle. De eerstvolgende wedstrijd in de beloftencompetitie staat over twee weken gepland. Dan gaan de beloften op bezoek bij Go Ahead Eagles.