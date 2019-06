Beloften PEC Zwolle treffen HHC Hardenberg, Al Ahli en IJsselmeervogels

Op zaterdag 20 juli (14.30 uur) neemt het team van trainer Mark Looms het op sportpark De Boshoek op tegen tweededivisionist HHC Hardenberg. Drie dagen later, op 23 juli (20.00 uur), is IJsselmeervogels de tegenstander. Ook treffen de Zwolse beloften een buitenlandse opponent: Al Ahli uit Saoedi-Arabië, op maandag 29 juli. Het is nog niet bekend waar die oefenwedstrijd wordt afgewerkt.