Benschop (19) wil bij PEC Zwolle doorbreken als verdediger

Ontwikkelen

Niet meer als aanvaller, maar als verdediger. Linksback, om precies te zijn, de positie waar hij vroeger in de jeugd ook al speelde. ,,Toen ik een jaartje of veertien, vijftien was, ging ik steeds verder naar voren toe. Tot afgelopen seizoen. Ik werd vaker gebruikt als linksback, ook vanwege de speelstijl van PEC Zwolle. Aan de rechterkant zie je dat met Kingsley Ehizibue, die hoog speelt. Dat zou je met mij ook goed kunnen, omdat ik de aanvallende kwaliteiten heb."

Benschop voelt zich onderdeel van de hoofdmacht, is dat eigenlijk ook, maar voetbalt in Zwolle wel zonder profcontract. In tegenstelling tot (jongere) spelers als Thomas van den Belt en Eliano Reijnders, die al wél een krabbeltje hebben gezet onder een verbintenis. Benschop: ,,Dat is op zich een mooie drijfveer, daar wil ik ook naartoe. Het is aan mij om me te bewijzen en een contract af te dwingen. Er is wel iets besproken, maar niets noemenswaardig. Of ik in aanmerking kom, heeft ook te maken met het verdere verloop van de voorbereiding en hoe de selectie er straks uit komt te zien."