Bepaalt 'steen, papier, schaar’ wie een belangrijke vrije trap in blessuretijd voor PEC Zwolle mag nemen?

Met 'steen, papier, schaar’ uitmaken wie een vrije trap op de rand van het vijandelijke strafschopgebied neemt. In de 90ste minuut, bij een 1-0 achterstand, is het misschien wel de laatste kans op een gelijkspel. Het gebeurde bij Feyenoord - PEC Zwolle, zondagavond in De Kuip. PEC Zwolle-trainer John Stegeman kon zijn oren niet geloven.

Het is de negentigste minuut in De Kuip. PEC Zwolle staat met 1-0 achter, maar heeft na de rust legio kansen gehad om gelijk te maken, misschien wel voor een verrassing te zorgen tegen Feyenoord. De Zwollenaren krijgen een vrije trap op een meter of 35 afstand van het doel van de Rotterdammers. Gustavo Hamer pakt de bal, maar ook centrale verdediger Thomas Lam meldt zich, net als Vito van Crooij. Alledrie vinden ze dat juist zij de meest geschikte persoon zijn om PEC Zwolle langs Feyenoord te schieten.

Steen, papier, schaar. Wat?

De drie staan bij elkaar en dan.... Steen, papier, schaar. Wat? Ja, steen, papier, schaar, het middel dat doorgaans door kinderen wordt gebruikt om een beslissing te forceren. Steen (vuist) wint van schaar (twee gestrekte vingers), schaar wint van papier (vlakke hand) en papier verslaat steen.

Waren er geen vaste afspraken bij de ploeg van trainer John Stegeman over wie de vrije trap zou moeten nemen? Is er geen uitgelezen specialist die de meeste kans heeft om dit buitenkansje te verzilveren en een punt mee te nemen naar Zwolle? Stegeman: ,,De afspraken zijn duidelijk. Gustavo is de aangewezen speler om die vrije trappen te nemen. En als hij zich niet goed genoeg voelt, wijst hij een ander aan", verduidelijkt de trainer. ,,Ik heb het zelf niet gezien tijdens de wedstrijd, maar hoorde er later van. Ik heb Vito en Thomas direct gevraagd wat ze van plan waren. Ze vonden dat ook zij een goed vrije trap konden nemen. En omdat Gustavo de vorige vrije trap niet had verzilverd, dachten ze een kans te maken. Gelukkig bepaalt Gustavo en hield hij voet bij stuk. Hij nam de vrije trap ook.”

Bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag, noemt Stegeman het. ,,Ik begrijp er niets van, de afspraken zijn helder. Ik heb de spelers er op aangesproken en ze hebben gezegd dat het niet meer zal voorkomen.”