Bergentheimer Arne Slot slaagt voor cursus en kan hoofdtrainer worden

De voormalige middenvelder is momenteel assistent-trainer van John van den Brom bij AZ. Slot wordt daar gezien als belangrijke spil in het succesvolle seizoen van de Alkmaarders, die met fris en aanvallend voetbal op de derde plek eindigden in de eredivisie en de bekerfinale bereikten. Daarin was Feyenoord vorige maand te sterk.