Bert Konterman en Art Langeler moeten bij PEC voor rust en vertrouwen zorgen

Voetbal­sters PEC Zwolle verslaan ADO Den Haag wederom, nu met 3-2

26 februari De voetbalsters van PEC Zwolle maakten in de tweede ronde van de Eredivisiecup nog korte metten met ADO Den Haag (3-0), maar een herhaling leek er gisteren in de vierde ronde van datzelfde toernooi heel lang niet in te zitten. Tot tien minuten voor tijd. De ploeg van trainer Joran Pot zegevierde uiteindelijk met 3-2.