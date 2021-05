Bert Konterman: ‘Je moet leren om ermee te dealen, alleen zes jeugdspelers in de spelersbus’

Konterman reageerde vooral nuchter. Door de corona-uitbraak moest PEC Zwolle speciale maatregelen nemen voor de wedstrijd bij Vitesse. ,,We hadden alleen zes jeugdspelers in de spelersbus, de andere jongens zijn met eigen vervoer naar Arnhem gekomen. Het zijn speciale omstandigheden, maar je moet leren om ermee te dealen.’’

De coach zag dat zijn team - ‘we hadden nog best een goede ploeg over’ - tot in de blessuretijd zicht had op een gelijkspel. Maar voor de derde keer in de korte regeerperiode van Konterman ging het fout, omdat Touré inkopte. Daar paste voor de trainer maar een woord bij, het woord ‘zuur’ dat wel vaker langskomt.

,,We hebben gestreden en meegedaan tot het einde, het dubbeltje viel alleen weer de verkeerde kant op. Vitesse heeft over de hele wedstrijd gezien wel meer kansen gehad. Maar zeker in de tweede helft kwam er voor ons ook meer ruimte, en kregen we ook kansen. Dan moet je er alleen wel voor zorgen dat je het overzicht houdt in de aanval, we maakten nog te vaak de verkeerde keuzes.’’