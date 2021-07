Bij PEC Zwolle zien ze Yuta Nakayama voorlopig nog niet terug

In Zwolle is Nakayama sinds zijn entree in januari 2019 nooit een vaste waarde geworden, ondanks vijftig optredens in de eredivisie. In Japan staat de linkspoot hoger aangeschreven. Nakayama (24) speelde vijf interlands met het A-elftal en wordt bij het olympisch team (O23) gezien als een van de steunpilaren.