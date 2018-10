Bittere pil voor PEC; Van Polen en Van Crooij haken op laatste moment af voor Feyenoord-uit

PEC Zwolle staat sinds treffer Lim-Duan in 2004 droog in De Kuip

20 oktober Welke PEC-speler lost Dominggus Lim-Duan zondag (14.30 uur) na bijna 15 jaar af als laatste doelpuntenmaker in De Kuip? In geen van de laatste zes uitwedstrijden in de eredivisie tegen Feyenoord kwamen de Zwollenaren tot scoren.