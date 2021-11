Blessure PEC-aanvoerder Van Polen is flinke streep door de rekening: ‘Het verdedigen moet beter’

Vertrok Art Langeler bij PEC omdat hij zichzelf niet kon wegpromove­ren? ‘Dat zijn indianen­ver­ha­len’

Algemeen directeur Marcel Boudesteyn ontkent dat trainer Art Langeler bij PEC is vertrokken omdat het hem niet lukte te promoveren. ,,Dat zijn indianenverhalen”, zegt Boudesteyn in een reactie op een bericht in De Telegraaf waarin staat dat Langeler oren had naar de functie van technisch directeur. ,,Art is vertrokken omdat hij geen perspectief zag.”

17 november