Blijft Dick Schreuder bij PEC Zwolle of niet? Dit is hoe het volgens de club echt zit

Ryan Thomas staat weer op het veld bij PEC Zwolle en is vol ambitie: ‘We moeten voor kampioen­schap gaan’

Na veertien maanden blessureleed is Ryan Thomas (27) weer voetballer. Op trainingskamp met PEC Zwolle in het Spaanse Roldán staat hij voor het eerst met de groep op het veld nadat het vooral mentaal een zware tijd was. ,,Ik vind dat we bij PEC Zwolle voor het kampioenschap moeten gaan.”

30 november