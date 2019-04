Bliksem zet na 56 minuten streep door PEC Zwolle-FC Groningen

Op het moment dat scheidsrechter Martin van den Kerkhof de spelers naar de kleedkamer dirigeerde, stond FC Groningen met 1-2 voor. In de eerste helft scoorde Kaj Sierhuis, na de pauze trof Paul Gladon doel. Beide spelers passeerden Diederik Boer, die vanwege de ribblessure van Mickey van der Hart het doel verdedigde. Vlak na rust had Lennart Thy PEC op 1-1 gebracht.

In de 57ste minuut, toen het al een poosje aan het bliksemen was boven Zwolle, vond Van den Kerkhof het welletjes. De muziek in het stadion ging aan, met passende nummers, en de spelers gingen naar binnen. Omdat er daarna geen verbetering zichtbaar was, werd de wedstrijd definitief gestaakt.