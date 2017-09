Boer maakt status van penaltykiller opnieuw waar

Ziyech kreeg vijf minuten later alsnog zijn treffer. Schrale troost voor de vedette van Ajax was bovendien dat hij niet de enige is die de voorbije jaren vanaf elf meter zijn meerdere moest erkennen in de geslepen sluitpost van PEC. Boer pakte vier van de laatste zes strafschoppen die hij in de eredivisie te verwerken kreeg met Zwolle.

IJsselderby

In zijn laatste half jaar voor hij naar Ajax vertrok in 2014 stopte Boer drie penalty’s. De keeper was op 18 januari Piazon, die door Vitesse werd gehuurd van Chelsea, de baas. In de IJsselderby op 16 maart pakte hij de strafschop van Go Ahead Eagles-verdediger Jop van der Linden en een week later stuitte ook AZ-spits Aron Johansson op de beul van PEC.