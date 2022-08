Bram van Polen (36) hoopt dat het snel weer rustig is bij PEC Zwolle: ‘Baal van vertrek Arjan Jansen’

DEGRADATIEPIJN

,,Natuurlijk zag ik de degradatie wel aankomen, maar toch leefde in aanloop naar die wedstrijd tegen Sparta nog heel erg het gevoel dat we die wedstrijd zouden winnen. Ik weet hoeveel liefde mensen voor de club hebben. Je voelt je dan verantwoordelijk voor hun gemoedstoestand of zelfs voor de baan van mensen bij de club. Ik trek me het leed van de club erg aan, ben supporter van PEC Zwolle. Dat is een mooie eigenschap, maar tegelijkertijd is het ook zwaarder, met name als het minder goed gaat.”