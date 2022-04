Bram van Polen (36) plakt er nog een jaartje aan vast bij PEC Zwolle: ‘Voel me fit en kan van waarde zijn’

Volgens Van Polen zijn er voldoende uitdagingen om juist nu nog een jaar door te gaan. ,,Ik voel me hartstikke fit en kan van waarde zijn voor mijn club. Ook in dit sportief lastige jaar is dat niet anders. Volgend seizoen wil ik er weer bij zijn, ongeacht op welk niveau de club acteert.”

Quote Wij zien volgend seizoen een belangrij­ke rol voor Bram weggelegd Mike Willems, Technisch manager PEC Zwolle

Technisch manager Mike Willems was er snel uit met Van Polen: ,,Met Bram hebben we geen lange onderhandelingen hoeven voeren. Hij heeft al vroeg laten weten nog graag een jaar bij te tekenen en ook wij zien volgend seizoen een belangrijke rol voor Bram weggelegd. Bram heeft zijn waarde voor de club, binnen en buiten de lijnen van het veld. Dat zien we wekelijks. Het doet me dan ook goed dat we hem binnenboord houden.”

Grote waarde

Dat Van Polen ondanks zijn leeftijd nog altijd van grote waarde is voor PEC is dit seizoen goed zichtbaar. De centrale verdediger speelde 24 competitiewedstrijden, waarvan 22 keer de volle negentig minuten. Ook in de drie bekerwedstrijden miste Van Polen geen minuut. Bovendien was de Harderwijker dit seizoen al goed voor vier treffers.

Quote Laat één ding duidelijk zijn: het geloof in een goede afloop van dit seizoen is bij mij net als binnen de rest van de spelers­groep groot Bram van Polen, Aanvoerder PEC Zwolle

Maar eerst nog dit seizoen afronden, aldus Van Polen. ,,Laat één ding duidelijk zijn: het geloof in een goede afloop van dit seizoen is bij mij net als binnen de rest van de spelersgroep groot. Ja, we staan laatste en ja er is een achterstand, maar de veilige haven is met 3 punten veel dichterbij dan eerder dit seizoen. We gaan de komende weken dan ook keihard door met onze missie om PEC in de eredivisie te houden, want daar horen we thuis.

Van Hintum

Van Polen is de tweede speler die deze week een nieuwe verbintenis tekent. Dinsdag maakte PEC al de komst bekend van Bart van Hintum. Net als Van Polen tekende hij ook voor een jaar.