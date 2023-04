Bram van Polen (37) gaat voor zeventiende seizoen bij PEC Zwolle en viert dat op ludieke wijze met fans

Na een etentje en een vakantie sleept PEC-cap­tain Bram van Polen ditmaal een tweede­hands Peugeot uit contract­ver­len­ging: ‘Leuk om iets geks te doen’

Naast de komst van Bart van Hintum was er deze week nog meer transfernieuws voor PEC Zwolle: Bram van Polen speelt ook komend seizoen bij de club. Daar hoefde hij niet lang over na te denken, maar er was wel een wens: een tweedehands Peugeot voor zijn vrouw.