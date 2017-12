Bram van Polen blijft bij PEC Zwolle tot 2020

Van Polen had bij de verrassing van de eredivisie een aflopend contract. Hij liet eerder weten de club alleen te verlaten voor een avontuur in de Verenigde Staten of Australië, maar dat lijkt met het nieuwe contract van de baan.

De aanvoerder: ,,Hier ben ik zeer blij mee. PEC Zwolle is mijn club, ik speel er al mijn hele leven en voel mij hier thuis. Het is mooi om onderdeel uit te maken van de ontwikkeling en met de club mee te groeien. De komende jaren hoop ik van waarde te blijven en hier nog vele mooie momenten mee te maken.”

Technisch directeur Gerard Nijkamp beseft dat Van Polen – als voetballer bij één club – een unicum is in het betaald voetbal. ,,Bram is naast een meer dan verdienstelijke verdediger, ook in zijn rol als aanvoerder binnen en buiten de lijnen belangrijk voor het team. Het is mooi dat we hem voor langere tijd aan ons kunnen binden.’’