Bram van Polen: ,,Even kort genieten, maar snel weer door. We staan er nog steeds beroerd voor”

Bram van Polen is terug. En direct worden er weer punten gepakt door PEC Zwolle. De aanvoerder sleurde, wees, greep soms hard in bij duels en stuurde zijn ploeggenoten over het veld. Hij is natuurlijk blij met de zege, maar wil direct doorschakelen. ,,Even kort genieten, maar niet te lang stilstaan hierbij. We staan er nog steeds heel beroerd voor.”

Een duel dat begon met vuurwerk, maar dan wel vanaf de tribunes. ,,Het zat wel dichtbij ‘Zettie’ (keeper Michael Zetterer, red.) zijn nek. Als aanvoerder hoefde ik niets te doen, gewoon hup met zijn allen naar binnen. Het was ook een statement met de scheidsrechter, voelde ik. En terecht.”

Van Polen, linksback tegen Fortuna Sittard, zag een chaotische wedstrijd.,,Wel heel lekker dat we daarna heel sterk beginnen en een snelle goal maken. Dat maken we niet zo heel veel mee dit seizoen”, zei hij met een lach. ,,Zeker de eerste helft hebben we best veel power naar voren gehad en een paar mooie aanvallen laten zien. En we hebben niet heel veel weggegeven. Het zelfvertrouwen is best wel broos geweest de laatste periode en dat zullen we stap voor stapje terug moeten halen. De wil is er wel bij deze ploeg, maar het moet beter. Niet de een als een kip zonder kop naar voren, terwijl de ander terugloopt. Dat zal beter moeten. Allemaal verbeterpuntjes waar we aandacht aan moeten schenken. En dit was dan het eerste stapje de goede kant op.’’

Volledig scherm Bram van Polen bracht bij zijn rentree bij PEC Zwolle weer het nodige vuur in de ploeg. © BSR Agency

Chaotisch

Van Polen zag dat de druk naar voren van zijn ploeg een stuk minder werd toen ploeggenoot Saymak al na 26 minuten geblesseerd het veld moest verlaten. ,,We vielen flink terug, konden we geen druk naar voren meer geven. En werd het dus chaotisch. Daarom spraken we af in de tweede helft geduldig te zijn, op zoek naar de tweede treffer te gaan en vooral geen gekke dingen te doen. Ik denk dat we daarna veel eerder de wedstrijd hadden moeten beslissen. We hebben een paar hele goede kansen gehad. Ook na de 2-0 hadden we gewoon die derde moeten maken.”

Quote Het was een heel belangrij­ke zege, maar daar moeten we niet te lang in blijven hangen. Het is nu even leuk, maar meer ook niet. Dat vind ik echt, we krijgen nu twee hele lastige wedstrij­den met Feyenoord en AZ en daar moet volledige de focus op Bram van Polen, Aanvoerder PEC Zwolle

Hij schrok nog wel even bij de 2-1 vlak voor tijd. ,,Ik baal daar gewoon van . Dat we dan niet de nul houden is heel jammer. Dat zijn dingen die niet mogen gebeuren, dit zijn juist de momenten waarop we zelfvertrouwen moeten tanken. Met de laatste linie die onder druk staat en een nieuwe keeper onder de lat. Als je dan de nul houdt, is dat gewoon lekker. Het was prima voetballen met Michael”, zegt Van Polen. ,,Al heb ik niet veel vergelijkingsmateriaal, want door mijn blessure heb ik niet veel met Xavier Mous gespeeld.’’