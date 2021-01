Bram van Polen kan genieten van een punt en vooral van een heerlijke tackle

Van Polen zag dat PEC Zwolle de opbouw van AZ goed kon verstoren zodra Teun Koopmeiners aan de bal kwam. ,,We hebben ook niet veel kansen weggegeven.’’ Bij een van de grootste mogelijkheden voor AZ in de tweede helft voorkwam Van Polen met een sliding een treffer, ten koste van een hoekschop. ,,Die was mooi, die tackle op Boadu, daar kan ik wel van genieten. Ik denk vooral dat mijn keeper er erg blij mee was, want dat was een grote kans.’’

Koopmeiners moest erkennen dat AZ niet veel meer verdiende dan een punt, ook omdat hij grotendeels uit de wedstrijd werd gespeeld. ,,Clement volgde mij overal, ja.’’ De Alkmaarse kapitein oordeelde dat AZ vanaf de eerste minuut niet lekker in de wedstrijd zat. ,,We begonnen heel slordig, dat werd met een counter afgestraft. Daarna hebben we te veel door het midden gespeeld, waar het constant vol was. We hadden meer over de vleugels moeten spelen en meer ballen in het strafschopgebied moeten brengen. Dit is het zevende gelijkspel van ons in dit seizoen, dat is gewoon teveel.’’